Fünf Menschen wurden bei einem Unfall bei Haselünne verletzt, drei von ihnen schwer. Foto: Marco Schlösser

Haselünne. Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 18-Jähriger hatte in der Nähe der Ortschaft Andrup bei Haselünne die Kontrolle über sein Auto verloren und war in den Gegenverkehr geraten.