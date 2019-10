Haselünne. Mit Zuckerwatte, Kaffee und Kuchen und lockte die Haselünner Tafel am Samstag Besucher in ihre Räumlichkeiten. Interessierten wurde in entspannter Atmosphäre die Arbeitsweise und Organisation der Tafel erläutert und die sinnvolle und nützliche Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer beschrieben.

