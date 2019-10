Haselünne. Am Mittwochmorgen sind sind innerhalb kürzester Zeit mehrere Hinweise auf Anrufe falscher Polizeibeamten bei der Polizei in Haselünne eingegangen. Die Polizei bittet dringend darum, insbesondere ältere Mitmenschen über diese Betrugsmasche eingehend zu informieren und aufzuklären.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, wurden vor allem ältere Menschen in Haselünne angerufen. in dem Telefonat war über eine Festnahme in der unmittelbaren Umgebung die Rede. Dabei seien in den vermeintlich sichergestellten Gegenständen auch Grundrisse von dem Haus der angerufenen Personen gefunden worden. Die Anrufer fragten nach möglichen Tresoren im Haus, nach allgemein vorhandenen Vermögenswerten und auch nach ihren Bankverbindungen. Ebenso boten sie an, sich die Gegebenheiten vor Ort einmal direkt anzuschauen.

Bei merkwürdigen Anrufen auflegen

Alle angerufenen Personen erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat. Trotzdem bittet die Polizei darum, besonders ältere Mitmenschen vor dieser Masche zu warnen und aufzuklären. Niemals sollten am Telefon Auskünfte zu Vermögensverhältnissen und anderen sensiblen Daten gemacht werden. Sobald einem ein Anruf merkwürdig vorkäme, sollte man das Telefonat umgehend beenden und die örtliche Polizeidienststelle informieren.