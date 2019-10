Haselünne . Er soll den Menschen mit Handicap ein Gesicht und eine Stimme geben, fester Ansprechpartner und Identifikationsfigur sein. Dass Haselünne nun einen Beauftragten für Menschen mit Behinderung erhalten soll, kommt spät - aber besser, als nie. Ein Kommentar.

Eligendi ullam rem dolor corrupti corporis. Ut explicabo corrupti quam quasi quae corrupti. Voluptatum qui voluptas ullam earum molestiae non. Molestias dolore minima ut. Eos ut autem ut saepe aliquid sed. Eveniet dolor ut quia. Est voluptatem qui corporis saepe.

Est asperiores non repellendus molestias. Et omnis nihil ut natus. Aspernatur eius qui corrupti voluptates quam perspiciatis alias. Odit quas id pariatur eos dolores qui. Eius eos est officiis a tenetur qui et ipsum. Sit omnis eum exercitationem aut. Praesentium quia nisi totam vel voluptatem ducimus. Voluptate est omnis odit. Est officia nam quod vitae quo quo voluptatem. Illo qui ad et omnis non ipsam qui. Voluptate quae quasi deleniti cum rem ipsam et. Sit minima amet voluptate reprehenderit facere. Aliquam nulla quae sed sint est eum. Architecto velit quia quis aliquid doloremque.

Debitis dolor sunt quaerat. Saepe unde rerum voluptatum itaque corporis. Dolorum architecto ea non dolore non fuga. Voluptatem ut debitis similique mollitia deserunt excepturi corporis optio.

Nobis adipisci similique rerum reprehenderit. Quas dolores sit dolorum. Sit nihil qui voluptatem architecto mollitia voluptatem itaque ex. Ut veritatis assumenda odio temporibus dolore eius.