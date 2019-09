Haselünne. Zum ersten Mal hat das Kulturkino hASETOR einen Poetry Slam veranstaltet. Der Abend war ausverkauft. Mit scharfen Worten, modernen Gedichten und Sprachkunst-Freestyle traten fünf Textakrobaten an, um im Wettstreit das Publikum für sich zu gewinnen.

