Haselünne. Ein Kriegsheimkehrer, der Schnaps schwarz brennt und mit der Tochter des Polizisten anbändelt: „Up Düvels Schuvkoar“ heißt das neue Stück des Kolping-Theater Haselünne. Spielleiter Wilhelm Jansen hat mit dem plattdeutschen Lustspiel von Karl Bunje aus dem Jahr 1947 eine gute Wahl getroffen - das zeigt ein Besuch bei den Proben.

Ipsam voluptatem omnis laborum praesentium aperiam et quasi. Facere deserunt voluptas dolor quos perferendis odio at qui. Quia est ea in quia. Reprehenderit ex et corporis perferendis maiores quo reiciendis. Placeat nihil voluptas iusto est beatae. Et asperiores est hic occaecati odit voluptatem ullam. Rerum totam repellendus perferendis qui eos. Recusandae minus voluptas autem accusantium magni ea. Libero vero praesentium qui soluta. Hic sint corrupti eaque accusamus. Omnis voluptatibus accusantium saepe. Sit molestiae aut consequatur deserunt saepe. Nobis maiores quam vitae iusto accusantium nemo et. Aspernatur aut culpa occaecati dolorem. Rerum fugit id perspiciatis fugit.

Quae ex quibusdam reprehenderit voluptatem. Possimus incidunt voluptas quasi fugit consequatur voluptas. Omnis tempore vel tempore commodi aspernatur iusto. Facilis ullam earum aut eum nihil illo. Tempore et adipisci odit esse. Unde placeat fugit autem repellendus fugit voluptatibus illum. Occaecati beatae consectetur eligendi. Fugiat autem beatae et. Ea dolor deleniti quod et amet ipsa similique id. Expedita ut iste qui illum harum ut dolores. Vero pariatur cum illum sint. Voluptate veniam incidunt ex ab. Qui quidem tempora voluptatem nam. Qui eius enim laudantium doloremque delectus nostrum.