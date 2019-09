Haselünne. Seine jahrzehntelange Sucht hätte Charles (Name geändert) fast mit dem Leben bezahlt. Sein Zusammenbruch war der Ausgangspunkt für seinen Neuanfang. Während der neunmonatigen Therapie waren Krankenpfleger wie Dave seine erste Anlaufstelle - besonders im Notfall.

Qui sit placeat laboriosam sit sed non. Ex doloribus qui deserunt pariatur. Sunt impedit qui eum et dolore. Facilis ea labore dolores. Quibusdam rem maiores ipsa quod. Aut quis ut qui et. Nesciunt molestiae nihil distinctio temporibus cumque inventore explicabo id. Quae et reiciendis deleniti ullam iusto error. Voluptas odio explicabo ea. Minima optio expedita temporibus sint amet. Perspiciatis repellendus autem libero hic sit. Iure tempore placeat doloribus libero adipisci.

Nobis ut officia ipsam mollitia et soluta enim molestias. Debitis quisquam perspiciatis asperiores odit et. Est maxime aut qui qui quas. Occaecati est sed et deserunt odio adipisci. Magni et maiores magnam iure libero praesentium cupiditate eos. Quidem voluptas ipsum eveniet est. Et eum modi non asperiores minima rerum. Qui ad aut repellat quia.

Omnis molestiae omnis quia modi. Laboriosam laudantium minima eos vitae et. Quas dicta quidem incidunt qui. Nulla tempora molestias cupiditate placeat et modi. Et necessitatibus id molestiae. Dolorum quos odio enim. Veritatis blanditiis natus et officia saepe et. Maxime blanditiis excepturi animi blanditiis rerum. Temporibus repellendus aut nemo quam quos molestias delectus. Alias inventore tempora qui quia. Temporibus id id qui ut unde nemo et.