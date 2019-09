Selbst mit einem Vorschlaghammer konnten die Einbrecher die Scheibe des Juweliergeschäftes in Haselünne nicht einschlagen. Foto: Marco Schlösser

Haselünne . Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in ein Juweliergeschäft in der Hasestraße und ein Sportgeschäft in der Straße Markt einzubrechen. Obwohl sie mit schwerem Werkzeug anrückten, machten sie keine Beute.