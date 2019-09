Diätköchin Elisabeth Keller steht den Patienten zur Seite. Foto: Klinik

Haselünne. Abgemagert, ausgemergelt und kraftlos kam Charles (Name geändert) 2016 in die Fachklinik Hase-Ems in Haselünne. Die jahrzehntelange Sucht hatte deutliche Spuren hinterlassen.