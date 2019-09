Haselünne. Fast 30 Jahre war Charles (Name geändert) von Alkohol und Medikamenten abhängig. Mehrmals hatte er versucht, seine Sucht in den Griff zu bekommen. Erst während einer neunmonatigen Therapie in der Caritas-Fachklinik Hase-Ems hat er Strategien gelernt, seine Sucht zu beherrschen.

In der Caritas-Fachklinik Hase-Ems in Haselünne gibt es neben den psychotherapeutischen Angeboten auch sogenannte Indikationsgruppen. Diese Gruppen beschäftigen sich jeweils mit einem bestimmten Thema. Sie behandeln psychische Begleiterkrankungen und versorgen die Patienten mit Hintergrundwissen. Insgesamt gibt es 16 verschiedene Themengruppen, zum Beispiel zu Angst, Depression, Trauma und Stress. Aber auch positive Themen wie Genuss und Entspannung werden angeboten.



Depression verstehen

Charles hat während seines 9-monatigen Aufenthalts in der Fachklinik im Jahr 2016 unter anderem an der Depressions- und der Genussgruppe teilgenommen. In beiden Gruppen hat er grundlegende Erfahrungen für sich gemacht: „Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer weit von mir gewiesen, depressiv zu sein. Das war nur etwas für Schwache. Aber in der Depressionsgruppe habe ich erst einmal verstanden, was es genau bedeutet, depressiv zu sein. Und da habe ich begriffen, dass ich jahrelang depressiv war. Das hat mir echt die Augen geöffnet. Als Suchtkranker hat man überhaupt keinen Halt. Entweder ist kein Geld da oder der Körper macht schlapp. Man kann sich auf nichts verlassen.“

Auch die kleinen Dinge genießen

Eine ganz andere Erfahrung hat Charles in der Genussgruppe gemacht. Zum Genießen gab es lange Zeit keine Gelegenheit. „Ich musste lernen, mir Zeit zu nehmen und auch die kleinen Dinge zu genießen. Das hat wirklich gedauert. Einmal hat uns der Therapeut Genuss verordnet: Wir mussten uns fünf Minuten in die Sonne legen. Oder einen Spaziergang machen. Wir mussten mit anderen Patienten reden und ihnen zuhören. Das hatte ich lange nicht mehr gemacht. Ich merkte dann aber auch schnell, dass ich mehr will. Das ist wieder typisch für Suchtkranke.“

Begleiterscheinungen erkennen

Was hinter diesen Gruppen steckt, erklärt Chefärztin Dr. Stefanie Houchangnia: „Jede Sucht hat Begleiterscheinungen, Drogenabhängige haben Stress, sich neuen Stoff zu besorgen. Alkoholiker sind schnell reizbar. Glücksspielsüchtige haben Angst, dass ihre Sucht auffliegt und so weiter. In den sogenannten Indikationsgruppen vermitteln wir Hintergrundwissen zu diesen Begleiterscheinungen. Gleichzeitig wollen wir, dass sich die Patienten auch etwas Gutes tun. Damit sie auch positive Impulse bekommen und sich eine gewisse Zufriedenheit einstellt.“

Für Charles waren die Erkenntnisse aus den Themengruppen ein echter Gewinn für sein Leben. Sich selber wiederzufinden, zu verstehen und dem Leben Positives abzugewinnen – das hat dem Osnabrücker auf dem Weg zu einem Leben ohne Alkohol und Medikamente enorm geholfen.