Gerd Schoon (Bildmitte) erläutert Kommunionkindern in Holte-Lastrup, die zum Weihnachtsfest 2017 Geschenke für Kinder gespendet hatten, die Arbeit der Tafel Haselünne. Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Die Tafel Haselünne lädt am kommenden Samstag, 28. September, zu einem Tag der offenen Tür in die Ausgabestelle an der Industriestraße 15 in der Hasestadt. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr besteht Gelegenheit hinter die Kulissen des Haselünner Vereins zu schauen.