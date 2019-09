Der Rohbau der neuen Klinik in Haselünne steht fast. Foto: Carola Alge

Haselünne. Der Rohbau ist weitgehend hochgezogen, das Dach soll bis Ende des Jahres aufgebracht sein, um dann Richtfest der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am St.-Vinzenz-Hospital in Haselünne zu feiern. Neun Millionen Euro werden in den Komplex im Bereich des Gartens der Sinne investiert.