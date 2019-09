Herbstmarkt an der alten Schule in Haselünne-Lohe CC-Editor öffnen

Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens veranstaltet der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege einen Herbstmarkt auf dem Dorfplatz zwischen alter Dorfschule, Schafstall und Remise in Haselünne-Lohe. Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Lohe feiert am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Neben einen Festakt für die Vereinsmitglieder und geladene Gäste am Samstagabend gibt es am Sonntag, 15. September, ab 15 Uhr einen Herbstmarkt auf dem Dorfplatz an der alten Schule in Haselünne-Lohe.