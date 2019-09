Haselünne. Philip Bölle, erfolgreicher Springreiter des Reit- und Fahrvereins Haselünne, hat das Goldene Reitabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) für besondere sportliche Erfolge in der höchsten Klasse der Springreiter erhalten.

