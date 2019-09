Haselünne. Der Oldtimer-Club Hasetal-Schleper veranstaltet am Sonntag, 8. September, an der vereinseigenen Oldtimer-Halle, Neuer Kamp, in Haselünne-Huden ein Oldtimer Treffen.

„Ab 10 Uhr ist dort eine große Ausstellung mit Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Motorrädern zu finden“, kündigt der zweite Vorsitzende des Vereins, Erwin Dühnen, gegenüber unserer Redaktion an. Eine Cafeteria werde mit selbst gebackenen Kuchen und der Imbissstand mit allerlei Herzhaftem die Besucher versorgen.

Die Veranstaltung findet an der von den Mitgliedern in Eigenleistung erbauten Halle und Remise statt, so dass auch bei schlechtem Wetter ein Blick auf die historischen Traktoren Motorräder, sowie die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte geworfen werden kann, ergänzt der zweite Vorsitzende. Ebenfalls werden wieder zahlreiche Attraktionen und Vorführungen für die ganze Familie stattfinden. Der Eintritt ist frei.

Die Geräte und Fahrzeuge sind nicht nur zu bestaunen, sondern werden auch in ihrer Funktionsweise vorgeführt, erklärt Erwin Dühnen weiter. „So werden die Besucher in die gute alte Zeit versetzt“, so Dühnen. Eine besondere Attraktion wird ein alter Göbel sein. Der am Sonntag von einem Pferd angetrieben wird. „Wer nun wissen möchte, was ein Göbel ist und wofür unsere Vorfahren ihn nutzten, muss am Sonntag nach Haselünne-Schleper kommen“, fügt Erwin Dühnen abschließend schmunzelnd hinzu.