Haselünne. Die Kreistagsfraktion der Grünen fordert ein besseres Müllmanagement entlang der Hase. Nach ihren Angaben, die auf Beschwerden von Bürgern beruhen, werden Verpackungen und Flaschen am Ufer und im Gewässer zum Problem.

Das Emsland werbe mit Slogans wie „Willkommen bei den Machern“ und „Ein Stück näher zur Natur“, die den Menschen zeigen sollten dass das Emsland schön sei , schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. Die Menschen setzten auf den Tourismus und seien stolz auf die wachsende Zahl an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Gerade das Paddeln auf der Hase sei sehr beliebt. Die Zahl der Fahrten von Transportern, die mit ihren Booten auf den Hängern zwischen den Anlegern hin und her fahren, sei in den Sommertagen beträchtlich.



Jetzt haben sich der Mitteilung zufolge Bürger aus Haselünne-Lehrte bei den Grünen-Emsland-Mitte beschwert. Die grüne Kreistagsfraktion plant daraufhin eine Anfrage im Kreis-Umweltausschuss zu diesem Thema stellen.

„Dass Menschen mit lauter Musik in den Booten dafür sorgten, dass es alles andere als ruhig und beschaulich ist, sei hier außen vor, denn es geht uns nicht darum, anderen Menschen den Spaß zu verderben“, sagt Ortsvereinsvorsitzender Carsten Keetz. Doch die Berichte der Lehrter Bürger hätten die Grünen entsetzt.

So legten nach Augenzeugenberichten an den Ufern von Hase und Ems auch Paddler gern an, um schnell das kleine (oder große) Geschäft zu erledigen. Überall lägen Reste von Toilettenpapier, vom Gestank der „Hinterlassenschaften“ ganz zu schweigen. Die Verursacher hätten ja leider auch keine andere Möglichkeit, als ins Gebüsch zu gehen.

Wobei allerdings zusätzlich zu fragen sei, ob es sein müsse, dass manche Menschen Unmengen von Alkohol auf den Booten tränken und die leeren Flaschen hinterher in der Hase versenkten.Ranger verpflichten?

Daneben fielen viel Müll, Plastik, Glasflaschen, Verpackungen und Essenreste auf. Offensichtlich hätten Naturschutzbehörden und Bootsverleiher keine Ahnung vom Ausmaß der Problematik. Und es scheine, als werde es immer schlimmer.

Anzeige Anzeige

Die Grünen fragen, ob es möglich sei, den Kanuverleihen aufzuerlegen, den Paddlern in regelmäßigen Abständen an der Hase Toiletten zur Verfügung zu stellen. Und: Es sollte doch außerdem möglich sein, Müllbeutel mitzugeben, die an den Anlegern bei den Vermietern entsorgt werden könnten. Und es müsse ausdrücklich darauf hingewiesen werden, den Müll zu beseitigen.

„Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit „Rangern“ den Auftrag zu geben, für Sauberkeit zu sorgen. Natürlich, ist uns bewusst, dass Nationalparks etwas anderes sind, als unser kleines Emsland. Und trotzdem, das Emsland wirbt doch mit „Willkommen bei den Machern“. Warum nicht auch in Sachen Umweltschutz zum Wohle aller?“, fragt der Fraktionsvorsitzende im Meppener Stadtrat, Martin Tecklenburg.

Nach Angaben der Grünen gibt es zwischen Löningen und Meppen vier Bootsverleiher mit insgesamt rund 70 Booten. Ähnliche Probleme gibt es an der Hase auch außerhalb des Emslandes.