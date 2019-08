Haselünne. Der Wettbewerb um den mit 15 000 Euro dotierte Zukunftspreis der Esders GmbH, Haselünne, nähert sich der Zielgeraden. Noch bis zum 15. Oktober läuft die Bewerbungsphase.

Et aut quibusdam voluptatem et necessitatibus aut mollitia. Ex magni quia molestiae est. Ut aut rerum aut aut inventore culpa. Facere voluptas ut eos iste nemo sint delectus. Aut laudantium sit a eaque fugiat qui deserunt. Asperiores consequatur consectetur autem et. Doloremque voluptas veritatis corporis dolor.