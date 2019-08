Haselünne. Frisch eingeschulte Erstklässler hatten am Samstag, 24. August, die Möglichkeit, ihre Schultüte ein weiteres Mal befüllen zu lassen und ihren ersten Schultag noch einmal zu erleben. Zum ersten Mal veranstaltete der Werbekreis Haselünne und einige seiner Mitglieder die Schultüten-Rallye.

Die Schulkinder konnten von zehn bis 13 Uhr in der Haselünner Innenstadt ohne eine feste Route von Geschäft zu Geschäft wandern und sich kleine Geschenke und Glückwünsche zum Anlass ihrer Einschulung abholen. Einzige Bedingung: die Schultüte musste unbedingt dabei sein.



Der Kreativität der Unternehmen war dabei keine Grenzen gesetzt. Von Heften, Stiften, Malkreide und Schlüsselbändern bis hin zu Süßigkeiten, kleinen Spielzeugen, Luftballons und Wasserpistolen war alles dabei, was die Erstklässler in ihren Schultüten verstauten. Sogar Zahnbürste und Zahnpasta konnten die Kinder in einer Haselünner Apotheke als Präsent entgegennehmen.

Die Eltern, die ihre Sprösslinge bei der Tour begleiteten, waren sich einig: Eine tolle Aktion für die Kinder, aber auch eine Chance für Haselünnes Geschäfte und Unternehmen, sich den Familien und den Erstklässlern zu präsentieren.

Glücksrad mit Spende

Das Modehaus Schröder, ebenfalls Mitglied des Werbekreises Haselünne, hatte sich zudem noch etwas Besonderes für die Aktion ausgedacht. Neben den kleinen Geschenken für die Schultüten-Träger wartete ein Glücksrad auf die jungen Besucher des Geschäfts, an dem jeder einmal drehen durfte. Und mit etwas Glück und einem Treffer spendete das Modehaus zwischen einem und zehn Euro an das SOS-Kinderdorf.

„Die Kinder bekommen etwas und uns war es wichtig, dass die Kinder auch etwas für andere tun können“, erklärte Werner Heckmann, erster Vorsitzender des Werbekreises Haselünne und Geschäftsführer des Modehaus Schröder, die Idee des Unternehmens für die Schultüten-Rallye.