Haselünne. 297 Einwohner hat der Haselünner Ortsteil Lohe. 156 davon sind Mitglieder des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege. Sie feiern am 15. September das 25-jährige Bestehen. Dass der Verein gegründet wurde, verdankt er der Schulchronik eines berühmten Loher Bürgers, über den ein Buch erschienen ist.

Die Liste der Vereinsaktivitäten an der „Historischen Straße“, die den Ort mit ihrem Kopfsteinpflaster in Nord-Süd-Richtung durchquert, ist lang. Die Alte Schule wurde saniert, eine Remise ab- und aufgebaut, ein Schafstall restauriert und ein Drehbrunnen erstellt. „Wir sind stolz auf das Erreichte“, sagt Laurenz Wester, der Vorsitzende des Vereins.



Lohe hat im Gegensatz zu vielen Heuerlingsdörfern einen unschätzbaren Vorteil, heißt es in einer Pressemitteilung: die Dorfstruktur wurde über die Jahr nicht zerstört. Andernorts gab es kaum Grundstücke für die nachfolgende Generation, für Handwerker und für die in der Landwirtschaft nicht mehr benötigten Arbeitskräfte. In Lohe dagegen gab es eine Kooperation mit den Bauern, die Flächen für die Bebauung ausweisen ließen. „So blieb uns die Zersiedelung erspart“, listet Wester als besonderen Vorteil für das beispielhafte „Dorf im Emsland“ auf.

1793 wurde das erste Schulgebäude in Lohe erbaut. Zu dieser Zeit war dort Lehrer Johann Gerhard Hoge tätig. Die Schule gehört zum Lokalschulbezirk Bokeloh. 1856 wurde das alte baufällige Schulgebäude durch einen Neubau ersetzt. „Dieses Gebäude ist uns bis heute erhalten geblieben“, meint Wester, der stolz darauf ist, das ursprünglich historische Erscheinungsbild durch den Einbau neuer Rundbogenfenster wieder hergestellt zu haben. Ein neues Spitzdach kam hinzu.

Schulchronik führt zur Gründung des Vereins

Lohe war bis 1974 selbständige Gemeinde, ehe sie im Rahmen der Gebietsreform Ortsteil der Stadt Haselünne wurde. Der Anlass, einen Heimatverein zu gründen, war die Überlassung der Schulchronik von Hans Domine. Sie stammte aus dem Nachlass seines Vaters Johannes Domine.

Am 1. August 1919 begann Johannes Domine seine Tätigkeit als Dorfschullehrer im kleinen Ort Lohe. Er wirkte im gesamten Emsland und noch heute werden seine Theaterstücke aufgeführt. In Lindloh sind die Erinnerungen noch lebendig und für die Waldbühne Ahmsen wurde Johannes Domine zum „Hausdichter“. Im Juni 1919 legte Domine die erste Lehrerprüfung ab, am 1. August 1919 trat er seinen Dienst in Lohe an. Gleich zum ersten Weihnachtsfest 1919 wurde unter Domine Theater gespielt, denn für den Lehrer war dieses ein elementarer Teil seiner pädagogischen Arbeit.

Aufgrund undurchsichtiger Aussagen seinerseits während der Zeit des Nationalsozialismus entschieden sich die Bürger von Lohe und Loherfeld am 20. Mai 1950 mit 20 zu 16 Stimmen gegen eine Wiedereinstellung des Lehrers. Da hatte ihm die Schulbehörde schon eine neue Stelle in Lindloh zugewiesen. Domine schrieb dort „Die Heilige Maria Goretti“, für 1951/52 „Das Wunder von Fatima“. Viele Vorstellungen waren ausverkauft.

Aufführungen über seinen Tod hinaus

Zum 1. April 1953 kam Domine zurück nach Lohe. Zum Jahresende 1958 erkrankte der Lehrer und konnte nach den Weihnachtsferien den Unterricht nicht wieder aufnehmen. Ostern 1959 wurde Domine vorzeitig pensioniert. Im Alter von 68 Jahren starb er 1965 im Krankenhaus in Meppen, während auf der Waldbühne Ahmsen die letzten Proben zur Aufführung seines Stückes “Der Speer Gottes“ gerade beendet waren. Die Aufführungen einiger seiner Stücke hat er nicht mehr erlebt.

Das Manuskript für „Herzogin und Heilige“, einem abwechslungsreichen Stück über die Heilige Hedwig, hat er wohl zum Maristenpater Ewald Schürmann, dem Gründer der Bühne, geschickt. 1957 wurde es mit viel Erfolg aufgeführt, später mehrfach wiederholt. 1958 wollte Pater Schürmann unbedingt ein Marienstück aufführen, doch es fand sich kein passendes. Domine wurde beauftragt, ein Schauspiel über die Marienerscheinungen in Lourdes zu schreiben. Es wurde zum großen Erfolg.

1995 und 2008 wurde das Stück wiederholt, 1978 in Ahmsen und auf einer Gastspielreise in Hachiville und in der Hauptstadt Luxemburg aufgeführt. „Herodes“, „Der Speer Gottes“, ein Ansgar-Spiel, „Um die Krone des Emslandes“, „Dienende Liebe“ und dann „Unter Satans Panier“ entstanden. „Kreuz gegen Kreuz“ nannte die Bühne das Stück über eine südoldenburgische Kreisstadt mit Naziterror und Kardinal-von-Galen-Bezug, das dann 1986 mit drei Sondervorstellungen zum Hit und 1996 wiederholt wurde.

Noch 2017 gespielt

Johannes Domine war zum Ahmsener „Hausdichter“ geworden. Auch in Bökendorf, Hallenberg oder Lohne fanden Domines Stücke Einzug ins Freilichtbühnen-Theater. Die Volksbühne Saaldorf im Berchtesgadener Land hat noch 2017 Domines “Das Wunder von Fatima“ zum 100-jährigen Jubiläum der Ereignisse in Zentralportugal aufgeführt.