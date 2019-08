Zwölfjähriges Kind in Haselünne lebensgefährlich verletzt CC-Editor öffnen

Frontal prallten der 57-Jährige aus den Niederlanden mit seinem Passat und das Wohnmobil zusammen. Bei dem Unfall wurde ein 12-jähriges Kind lebensgefährlich verletzt. Foto: NWM-TV

Haselünne. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligen Fahrzeugen ist es gestern am frühen Abend auf der B402 im Haselünner Ortsteil Schleper gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 57-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Passat die B402 aus Haselünne kommend in Richtung Meppen, als er ausgangs der sogenannten Schleper Kurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Wohnmobil zusammenstieß.