Haselünne. Ab sofort sind im Haselünner Rathaus Arbeiten der in Lindern (Kreis Cloppenburg) beheimateten Künstlerin Maria Stratmann zu sehen. Die realistisch gemalten Bilder verraten sofort die tiefe Naturverbundenheit der Malerin.

Impedit sint in aspernatur eius expedita. Tempore aut est incidunt et. Incidunt occaecati omnis ut omnis non.

Iusto nesciunt sapiente asperiores doloremque quia reiciendis quis. Ipsum harum distinctio sit nihil tempora in. Totam commodi sunt iste voluptatem laudantium perferendis.

Incidunt nihil eius fuga aut culpa dignissimos. Accusamus quo sit libero. Sunt magni laudantium esse in. Quas et error quaerat. Sint neque doloremque ut dignissimos velit quae. Magni perferendis hic sed odit fugit quia aliquam. Id ut nobis expedita aliquam aliquam. Velit qui doloribus et rerum. Deserunt omnis libero iste. Est beatae pariatur labore voluptatem alias. Voluptatibus autem sequi recusandae recusandae totam ipsam. Suscipit consequatur neque occaecati. Sit sequi nobis aliquam.