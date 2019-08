Tipps gibt Apothekerin Charlotte Erpenbeck in der Serie "Aus Großvaters Apotheke". Foto: Carola Alge

Haselünne. Eichen sind Gesprächsthema. Wegen des Eichenprozessionsspinners, der sich auch in unserer Region an ihnen immer mehr einnistet. Mit unangenehmen gesundheitlichen Folgen für Menschen, die mit den Brennhaaren der Raupen in Berührung kommen. Sie machen sich an den Rinden breit. Die hat in Großvaters Apotheker eine besondere Bedeutung.