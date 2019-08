Haselünne. Auf neuen Wanderwegen und mit Hilfe des wegweisenden Knotenpunktsystems für Radfahrer können Aktiv-Urlauber und Ausflügler ab Mitte 2020 den Naturpark Hümmling erkunden.

Diesen Ausbau der Freizeitwege ermöglichen EU-Mittel, die jetzt im Rahmen eines Kooperationsprojektes der LEADER-Regionen Hümmling und Hasetal bewilligt wurden. Insgesamt stehen 422.000 Euro für das Leuchtturm-Projekt zur Verfügung.

Zum einen erschließt Mitte 2020 das Fahrrad-Knotenpunktsystem nach niederländischem Vorbild den kulturellen und natürlichen Reichtum der sanft-hügeligen Landschaft des Hümmlings. Darüber hinaus soll auch das gesamte emsländische Hasetal mit einem solchen Knotenpunktsystem ausgestattet werden. Das intuitiv verständliche System ermöglicht individuelle Routen, die sich spontan und flexibel planen lassen. Zudem lassen sich unterschiedliche Themenrouten ausweisen, ohne dass dafür eigens eine zusätzliche Beschilderung mit einzelnen Routenlogos nötig würde.



Ausgedehnte Radtouren

Diese Art der Wegweisung ist in Teilen des Emslandes bereits bekannt und bewährt: Im Internationalen Naturpark Moor nutzen seit der vergangenen Saison zahlreiche Radfahrer die neue Wegweisung beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze. Ab dem kommenden Jahr sind dann ganz unkompliziert im Naturpark Hümmling und dem Hasetal ausgedehnte Radtouren auch in die direkte Umgebung möglich.

Zum andern macht der Naturpark Hümmling Wanderern künftig ein mindestens ebenso hochwertiges Angebot: Ebenfalls bis Mitte kommenden Jahres werden 14 regionale Wege beschildert, ertüchtigt und ausgestattet. „Dabei orientieren wir uns an den strengen Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbands“, so Hanna Brunsen, zuständige Projektmanagerin beim Naturpark Hümmling e.V.

Drei bis 25 Kilometer lang

In enger Abstimmung und Kooperation mit den Naturparkgemeinden entstanden konkrete Pläne für Wege mit Längen zwischen drei und 25 Kilometern. „Solche gut markierten kurzen Tageswanderungen, die bislang auf dem Hümmling fehlten, sind bei Wanderern besonders beliebt“, erläutert Hanna Brunsen. Deshalb seien sie eine wichtige Ergänzung zum sehr gut etablierten „Hümmlinger Pilgerweg“.

Die neuen Wege über den Hümmling verknüpfen landschaftliche und natürliche Besonderheiten des Naturparks, steuern zudem aber auch gezielt die reizvollen Orte und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten der Region an. So erkunden Wanderer bei Tagestouren künftig zum Beispiel den Wachholderhain Börger, Moor- und Heidelandschaften, urwüchsige Waldgebiete, Mühlen und Megalithgräber wie die an der „Hünengräberstraße des Hümmlings“ bei Groß Berßen. Informationstafeln geben vor Ort Auskunft über die jeweiligen Sehenswürdigkeiten und Streckenverläufe. Zudem wird es an besonders reizvollen Stellen Sitzbänke und Rastplätze geben, denn schließlich soll beim Naturerleben auf dem Hümmling die Erholung im Mittelpunkt stehen.