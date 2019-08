Haselünne. Auf dem neuen Reitplatz des Reit- und Fahrvereins Haselünne in Eltern finden vom 15. bis 18. August die Haselünner Reitertage statt. Neben annähernd 30 Prüfungen im Spring- und Dressursport wird der neue „Ebbe-Flut-Reitplatz“ des Vereins eingeweiht. Ferner wird Philip Bölle für seine sportlichen Erfolge geehrt.

