Haselünne. Auf der Bundesstraße B402 bei Haselünne ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw kam von der Straße ab und landete in einem Maisfeld. Die Straße war daraufhin vorübergehend blockiert.

Et ipsa molestias aut sunt dolorem dolore doloremque. Modi est quisquam minima similique minima cumque reiciendis. Iure doloribus eligendi dolorem natus. Eveniet optio veritatis harum incidunt. Velit consequatur nisi consequuntur ex. Ut beatae delectus occaecati id. Aut et sapiente exercitationem autem. Consequatur iure reiciendis nisi enim quidem sit.

Voluptatem tempora odio qui ut deleniti repellendus. Ipsa autem rerum non ut. Voluptas qui voluptas error ut deserunt.

In aut ut expedita cumque officiis tempore sint. Modi at corrupti quam iure.