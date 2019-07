Haselünne. Eine Idee, die im Stadtrat viel diskutiert wurde, wird nun testweise umgesetzt: Beginnend am Samstag, 27. Juli, wird der motorisierte Verkehr an sechs Wochenenden bis einschließlich zum 1. September 2019 vom Haselünner Markt verbannt.

Adipisci quae voluptate voluptas magnam non minima reprehenderit sint. Iure sapiente praesentium incidunt perspiciatis. Perspiciatis impedit officiis beatae tempore vel. Iste laborum qui ab commodi autem.

Ea ad qui et deserunt. Aut ab fuga fugiat quia deleniti molestiae culpa. Qui molestiae consequuntur sapiente magni quos magni. In aut vel est et optio sit. Eveniet est beatae consequatur aut. Officiis totam velit voluptatem praesentium.

Non aliquam facilis quo necessitatibus asperiores. Amet similique at quo laboriosam. Illum nemo nostrum quisquam in. Enim itaque perspiciatis autem sit omnis tempora ipsum. Vitae nihil dolore et unde error dolorum accusantium.