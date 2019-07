Haselünne. Das Team des Deutschen Roten Kreuzes hat sich beim ersten Sommer-Blutspendetermin des Ortsvereins Haselünne-Berßen-Stavern-Apeldorn in Haselünne über die große Beteiligung gefreut.

Neben vielen treuen Spendern kamen insgesamt 468 Personen und gaben je einen halben Liter ihres kostbaren Blutes für den guten Zweck. Mit dabei waren auch 36 Erstspender. Dieses Engagement sei gerade in den Sommermonaten besonders wichtig. „In dieser Zeit sind die Vorräte an Konserven immer knapp“, weiß die Leiterin der örtlichen Blutspende Anni Schulte aus Erfahrung. „Der Bedarf an Blutkonserven ist dann nur durch den Einsatz der Spender zu decken“, unterstrich sie noch einmal den Dank an die Freiwilligen.

Spitzenreiter der treuen Spender war Peter Lohe mit seiner 125. Spende. Er bekam einen Präsentkorb. Christa Grünloh war zum 110. Mal dabei, Wilhelm Witschen und Susanne Leigers kamen jeweils zum 75. Mal. Die drei erhielten ein Geschenk.

Besonders erfreut war das Spenderteam über 36 Erstspender, die in die Kartei aufgenommen werden konnten. Gleichzeitig bedankte Schulte sich bei den ehrenamtlich tätigen Frauen des sozialen DRK-Arbeitskreises, die sich allesamt liebevoll und fürsorglich um die Betreuung und Bewirtung aller Blutspender bemühten. Bei diesem Termin gab es als Besonderheit frisch Gegrilltes. Clemens Steven sponsorte dem DRK Haselünne für die Blutspendeaktionen einen neuen Grill.

Am 8. August findet von 15 bis 20 Uhr ein zusätzlicher Blutspendetermin in der Bödiker-Oberschule in Haselünne statt.