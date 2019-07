Haselünne. Der Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal plant ein „Netzwerk der Kunstschaffenden“ aufzubauen, um den regelmäßigen Austausch der Künstlern in der Region zur fördern. Am 21. August findet der Auftaktworkshop statt, zu dem alle Kunstschaffenden eingeladen sind.

Die Stärkung des Kulturtourismus ist eines der Entwicklungsziele der Region Hasetal. Potenzial dafür ist reichlich vorhanden, denn zwischen Meppen und Bersenbrück sind zahlreiche Künstler aktiv.

Sichtbar wird dies einmal im Jahr am Wochenende der offenen Ateliers und Galerien, wenn Kunstschaffende Besuchern Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Um so eine Veranstaltung zu organisieren, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten nötig. Diese will das Hasetal in den nächsten zwei Jahren intensivieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel ist es, ein dauerhaftes „Netzwerk der Kunstschaffenden“ zu etablieren, um das Format des offenen Wochenendes zu festigen, die Kommunikation zwischen den Künstlern und Künstlerinnen zu fördern und die Kooperation zwischen Kunst, Wirtschaft und Tourismus zu stärken.

Treffen zur Netzwerkbildung

Während des bis Juni 2021 laufenden Prozesses finden verschiedene Workshops und offene Treffen zur Netzwerkbildung statt. Los geht es am 21. August von 18 bis 21 Uhr in Herzlake mit einem Auftaktworkshop, in dem das weitere Vorgehen vorgestellt wird und erste Ergebnisse erarbeitet werden. Der Workshop richtet sich an alle Kunstschaffenden im Hasetal, an bildende Künstler ebenso wie Autodidakten. Durchgeführt wird die Veranstaltung vom Regionalmanagement der Region Hasetal und der Pro-t-in GmbH aus Lingen.

Interessierte Künstler werden um Rückmeldung bei Regionalmanagerin Annette Morthorst unter Tel. 05432/599599 oder per E-Mail an a.morthorst@hasetal.de gebeten.