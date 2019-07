Haselünne. Nach dem offiziellen Start des „Mobilen Einkaufswagens“ im Mai haben die Malteser Haselünne nun im Edeka-Markt Pesch ein erstes positives Zwischenfazit ihres kostenlosen Einkaufsfahrdiensts für nicht mehr mobile Senioren gezogen. Weitere Fahrgäste sind willkommen.

Urlaubsbedingt waren diesmal nur drei Seniorinnen aus dem St. Ursula Alten- und Pflegeheim dabei, in den vergangenen Wochen aber schon viele Seniorinnen und Senioren aus Haselünne und den Stadtteilen. „Wir holen also unsere Fahrgäste auch gerne von zu Hause ab. Die 15 ehrenamtlichen Fahrer und Begleitpersonen helfen beim Ein- und Aussteigen, Anreichen der Einkäufe und Tragen der Waren bis in die Wohnung“, erläutert Peter Joachim, Koordinator des Dienstes.



Das wieder selbstbestimmte Einkaufen mit dem von der Lotterie Glücksspirale geförderten Fahrzeug mit Rollstuhlrampe ist für die meisten mittlerweile nur ein willkommener Anlass zur Mitfahrt. „Wichtiger ist uns der soziale Kontakt auf der wöchentlichen Tour. Wir freuen uns dann schon immer auf das abschließende Klönen bei Kaffee und Kuchen“, beschreiben die Seniorinnen ihre Motivation.

Bedarfsgerechte Unterstützung

Peter Joachim bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei Daniel Pesch, der mit den rollstuhlgerechten Gängen und Kassenbereichen seines Supermarkts bestens gerüstet ist. „Ich habe mein Verkaufspersonal gebeten, die Damen und Herren bedarfsgerecht zu unterstützen“, sagte Pesch. Das gilt auch für das Café der Bäckerei Fehren. Das Team um Maria Ziebell kümmert sich stets liebevoll um die Fahrgäste und Malteser-Helfer.

„Wir würden uns sehr über weitere Anmeldungen freuen. Unser Angebot soll ja auch der Entlastung der Angehörigen dienen“, so Peter Joachim weiter. Die Abholung erfolgt immer mittwochs ab 14.30 Uhr, die Rückkehr gegen 17 Uhr. Die Anmeldung sollte bis zum Vortag, also dienstags, unter Tel. 05961/508400 oder per E-Mail an haseluenne@malteser.org erfolgen. Das Malteser-Kontaktbüro in St. Ursula (Paulusweg 43) ist dienstags und donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr besetzt. Auch weitere Fahrerinnen und Fahrer mit PKW-Führerschein und Begleitpersonen sind willkommen.