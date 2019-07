Haselünne. Am Freitag, 26. Juli 2019, lädt Haselünnes älteste Kornbrennerei Jos. Rosche wie jedes Jahr zu einer Fahrrad-Tour durch die Region ein. Dabei stehen bei der 21. Rosche-Korn-Tour das Gemeinschaftserlebnis und der Genuss von landschaftlichen und kulturellen Reizen im Vordergrund.

Aber auch sportliche Einsatzfreude und etwas Abenteuerlust gehören für die mehr als 500 Teilnehmer seit 20 Jahren dazu. In diesem Jahr beginnt die Tour für alle, die es sich einrichten können, bereits um 11 Uhr mit einem „Schnupperkurs“ im Museumsdorf in Cloppenburg. Dort zeigen laut einer Pressemitteilung viele Ehrenamtliche, wie alte Bräuche und Handwerke modern in Szene gesetzt werden.

Ein Suppeneintopf im Dorfkrug stärkt die Teilnehmer für die anstehenden 52 Kilometer. Gegen 13 Uhr erfolgt der Startschuss zur ersten Etappe über 14 Kilometer quer durch die Fahrradstadt Cloppenburg nördlich der „Vlämischen Straße“ nach Lastrup.

Alle, die erst am frühen Nachmittag starten können, sind eingeladen, ab 13 Uhr beim dortigen Fleisch- und Grill-Direktverkauf „Kalieber Stützpunkt“ einzuchecken. Ab 13.45 Uhr öffnen verschiedene Unternehmen für die Rosche-Korn-Tour-Teilnehmer ihre Tore: die Sportschule Lastrup präsentiert ihre vielfältigen Angebote für Gruppen, das Gestüt Böckmann, die Fahrzeugwerke Böckmann und die internationalen Pferde-Spedition Guido Klatte laden zur Führung ein. Am Kalieber Stützpunkt informieren Fleischermeisterin Sarah Dhem und ihr Team über Premium-Fleischerzeugung und Grill-Varianten. Nähere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.rosche.de.

Über 500 Radfahrer

Über Duderstadt und Löningen erreichen die Radler nach 19 Kilometern den Ortskern von Evenkamp. Dort wird im Bereich von Kirche und Sportgelände die Vesper mit Schinken- und Käse-Broten gehalten. Die Vesper bietet Gelegenheit, andere Tour-Teilnehmer aus dem Umkreis von 60 Kilometern kennenzulernen. Mehr als 500 Radfahrer und etwa 100 Helfer sorgen bei der Rosche-Korn-Tour "für eine angenehme und störungsfreie Reise". Gegenseitige Rücksichtnahme, auch gegenüber unbeteiligten Verkehrsteilnehmern zeichnete laut Josef Rosche die bisherigen 20 Veranstaltungen aus.

Nach der dritten Etappe mit ebenfalls 19 Kilometern über den Hasetal-Radweg lockt ab 19 Uhr der gemütliche Abschluss mit Essen, Musik und Tanz im Hof der Edelkorn-Brennerei im Herzen von Haselünne. Die Veranstaltung endet offiziell um 21.30 Uhr; traditionell wird aber gerne das am Tag Erlebte noch mit alten und neuen Freunden besprochen. Der Beitrag beträgt pro Person 35 Euro. Die Anmeldung sollte möglichst in dieser Woche erfolgen.