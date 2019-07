Herzlake. "Mit neuen Flügeln den Aufbruch wagen": Unter diesem Motto stand die Abschlussfeier 2019 der Neunt- und Zehntklässler am Schulzentrum Hasetal in Herzlake.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche, gestaltet von den Schülerinnen und Schülern und unter der Leitung von Pastor Lammen, wurde die Feier eröffnet. Im Anschluss versammelten sich alle in der Aula des Schulgebäudes.



Nach dem Instrumentalstück "River flows in you", vorgetragen am Piano von Malina Albert, begrüßte Schulleiterin Françoise Economides-Fincke die Anwesenden. Bei ihren Grußworten an Bürgermeister Hans Bösken, Pastor Lammen und die Schüler mit ihren Eltern und Verwandten dankte sie den Abgängern und auch Kolleginnen und Kollegen des Abschlussjahrgangs. Die Schulleiterin unterstrich, dass 84 Jugendliche den Haupt- und Realschulabschluss erreicht haben.

Neuer Lebensabschnitt

Besonders stolz sei sie auf die beiden Jahrgangsbesten Michelle Becker und Lara Wilmes, die ihren Abschluss mit einem Durchschnitt von 1,7 erreicht haben. Weitere 37 Schülerinnen und Schüler haben einen Abschluss mit einer zwei vor dem Komma erlangt.

Nun können die Absolventen mit dem in der Schule erlangten Rüstzeug einen weiteren Schritt auf ihren Lebensweg gehen. Die Schüler stünden am Anfang eines neuen Lebensabschnitts. "Was, wo, wie immer ihr eure Zukunft gestaltet, ihr könnt es schaffen!", sagte Economides-Fincke. Auch sollten sie immer daran denken, sich ebenfalls in der Gesellschaft zu engagieren und sich einzubringen. Sie sollten auch weiterhin lernen, mit Veränderungen umzugehen und immer daran denken, dass sie mehr können, als im Zeugnis steht, ja sogar mehr, als sie selbst glauben.

"Bildet euch immer weiter!"

Bürgermeister Bösken sprach seine Bewunderung für die Leistungen aus. Er bat: "Geht immer mit der Zeit und bildet euch immer weiter!" Er wünschte den Schülerinnen und Schülern alles Gute auf dem beruflichen und privaten Lebensweg und Gottes Segen.

Bei der anschließenden Zeugnisübergabe stellte Schülersprecherin Sophie Moormann heraus, aus welchen Gründen Eltern, Lehrer und Schüler den Abschluss feiern. Ebenfalls betonte sie den guten Zusammenhalt in ihrer Klasse und dankte den Lehrern für die vergangenen Jahre. Zum Schluss sangen die Schüler noch den Titel "Lass uns gehen" von Revolverheld, bevor sich die Schulleiterin noch bei Tessie Stade für die Planung der Abschlussfeier bedankte. Anschließend versammelten sich alle bei Kaffee und Kuchen. Die abendliche Feier in der Gaststätte Moormann in Herzlake rundete den Tag ab.

Anzeige Anzeige

Zur Sache Die Absolventen Klasse 9 Hauptschule

Jona Blome, Lina Deters, David Feldmann, Tizian Focke, Chris Harmann, Jasmin Hartke, Fabian Hemme, Drenusha Husenaj, Gina Kilinc, Simon Klugmann, Arianita Krasniqi, Ilona Krasniqi, Aliki Maria Kuris, Maximilian Leicht, Hendrik Lembeck, Anna Loddeke, Luis Loddeke, Klaus Meier, Nina Merschendorf, Leonie Rickelmann, Alina Röckers, Justin Serdynski, Nele Teckert, Tom Wöste, Albina-Dilara Zymberi. Klasse 10 Hauptschule Jelle Roan Anemaet, Julian Averbeck, Malte Balmann, Alina Bendzko, Leonie Brinkhaus, Greta Büter, Kilian Buschen, Selina Dreshaj, Dennis-Rene Dressel, Emelie Grever, Franklin Hempen, Anna Jungblut, Mathias Kramer, Nico Lehmann, Sarah Michelle Mahr, Konstantinos Matsaridis, Marcel Preut, Justin Tak, Gleb Trofimov, Niklas Wagner. Klasse 10a Realschule Laura Biermann, Luca Bruns, Johannes Derda, Mathis Feldmann, Marlon Hempen, Anna Kallage, Talea Moorkamp, Sophie Moormann, Niklas Schmidt, Nele Schomaker, Greta Schwalen, David Struckmann, Jan Strüwing, Maleen Tautz, Carina Thomes, Luca Finn Többen, Emma Vähning, David Vorwerk, Nils Winkler. Klasse 10b Realschule Malina Josefine Albert, Michelle Becker, Jessica Bohmann, Lisa-Marie Dulle, Evelin Eurich, Lara Feye, Timo Giesen, Sven Hart, Daniel Heinz, Jana Heller, Luca Nils Hengemühle, Marcel Jarczewski, Shehide Litaj, Paul Mehlmann, Oliver Niehaus, Marco Rapien, Michael Stenzel, Janik Vorwerk, Lara Wilmes, Armina-Chantal Zymberi.