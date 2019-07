Haselünne. Das dritte Haselünner Sommerkonzert der Bläserklassen in Kooperation der Bödiker-Oberschule und des Kreisgymnasiums überraschte mit ungewöhnlichen musikalischen Gästen.

„Den Wettergott haben wir bestochen.“, hatten die Veranstalter im Vorfeld des dritten Sommerkonzerts mutig bekanntgegeben. Doch dem Furchtlosen gehört das Glück. Denn bei herrlichstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen begrüßen bestens gelaunt Thorsten Giertz, Schulleiter der Bödiker-Oberschule und sein Pendant im Kreisgymnasium, Norbert Schlee-Schüler die zahlreich erschienenen Gäste.



Und so legen Musiklehrerin Sonja de Buhr und die Kinder der Jahrgangsstufe 5 gleich los, zeigen, was sie bereits nach einem Jahr Üben draufhaben. Und das ist eine ganze Menge. De Buhr leitet die Jüngsten mit sicherer Stabführung durchs Programm. Man spürt in jeder Phase, welch große Lust die jungen Musikerinnen und Musiker am musikalischen Miteinander haben. Ein wichtiger Fakt und Garant für die Erfolgsgeschichte Klassenmusizieren, das vor einigen Jahren von den Musikpädagoginnen Ines Krause und Stefanie Wendt ins Leben gerufen wurde, mit dem Schulleiter Schlee-Schüler einen kompetenten Mann dazubekommen hat und schließlich zur Zusammenarbeit der beiden Schulen führte.

Wendt kommt dann mit der sechsten Klasse auf die Bühne. Mit Ihr und den jungen Instrumentalisten, die im Übrigen persönlich durchs Programm moderieren, erscheinen aber auch noch gänzlich unerwartete Gestalten. Durch die Interpretation der programmmusikalischen „Prehistoric Suite“ von Paul Jennings wachgeküsst, treten nacheinander Stegosaurus, Brontosaurus und Pterodaktylus auf. Von den Kunstlehrern und ihren Kursen wurden die Wesen aus der Urzeit vergnüglich und amüsant in Szene gesetzt. Ein schönes Beispiel für fächerübergreifende Zusammenarbeit. Schließlich kommt es im finalen Satz der Suite zum Kampf zwischen Tyrannosaurus gegen Triceratops. Wendt und „Ihre“ Kapelle beweisen gutes Gespür für die Feinheiten der Partitur und eröffnen mit einem Cluster, der durch Mark und Gebein geht.

Von derartigem Musizierspaß animiert, zeigen die Musiker der Jahrgangsstufe 7, welch große Fortschritte sie seit Beginn ihrer Orchesterkarriere gemacht haben. Hier hört man bereits, nun wieder unter der Leitung von de Buhr, feinste dynamische Differenzierungen und rhythmische Phrasierungen.

Quasi ihr Abschiedskonzert geben die Schüler der Jahrgangsstufe 8. Denn danach ist Schluss mit dem Klassenmusizieren. Doch von Wehmut ist auf der Bühne erst einmal nichts zu spüren. Im Gegenteil, es wird gegroovt und gerockt, dass so mancher gern das Tanzbein schwingen möchte. Wendt, die für die kurzfristig erkrankte Ines Krause ans Pult geht, hält die Zügel geschickt in der Hand, lässt aber bei Klassikern, wie „Seasons in the Sun“ genug Raum für die individuellen Stärken der gereiften Musiker.

Gut vorstellbar, dass einige von ihnen nächstes Jahr doch wieder beim dann 4. Sommerkonzert zu sehen und zu hören sind. Denn für diejenigen, welche Freude am gemeinsamen Musikerlebnis gefunden haben, hat Krause ein Orchester gegründet. Jenes hat unter der ersatzweisen Leitung von de Buhr seinen Premierenauftritt. Kammermusikalisch, weil in noch kleiner Besetzung, aber keineswegs beengt in seiner musikalischen Reife interpretiert das Ensemble „I will survive“, „Shut up and dance“ oder Treasure“ mit beschwingter Musikalität, die aufhorchen lässt.

Beschwingt gehen denn auch die Zuhörer nach gut zwei Stunden Blasmusik bei Sonnenschein in den kühler werdenden Abend. Manch einer freut sich auf dem Nachhauseweg sicher schon auf das nächste Jahr, wenn dann die neuen Fünftklässler dazukommen und die anderen ihre gelernten Fortschritte erneut präsentieren können.