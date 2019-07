Haselünne. Die Resonanz auf die seit zwei Wochen am Schwedenweg in Haselünne bestehende Hundefreilauffläche ist bisher sehr verhalten. Bis Mittwoch wurden 16 Gastkarten abgeholt.

Wie berichtet bietet die Stadt Hundebesitzern in direkter Nachbarschaft zum Trainingsgelände des Schäferhundevereins Haselünne kostenlos eine etwa 2000 Quadratmeter große Fläche auf dem Vorplatz an, auf der Hunde frei toben dürfen. Dort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, Das Areal ist mit einem Zaun in Leichtbauweise abgetrennt und mit einer 24 Stunden geöffneten Pforte versehen. Es steht in diesem Jahr bis Ende Juli, also 14 Tage länger, als die Brut- und Setzzeit dauert, jedem zur Verfügung. Die Brut- und Setzzeit endet am 15. Juli. Während ihr sind Hunde in der freien Natur anzuleinen.









Die Hundefreilauffläche wird aktuell bewusst nur zeitlich befristet angeboten. „Wir wollen Erfahrungen sammeln und vor allem auch sehen, wie sie angenommen wird“, so Bürgermeister Werner Schräer. Aufschluss über die Resonanz geben sollen unter anderem Gästekarten, die sich jeder, der das Areal mit seinem Hund nutzen möchte, vorher beim Bürgerbüro der Stadt (beim Rathaus) besorgen muss. In Haselünne sind 1227 Hunde gemeldet.









Dass bisher nur 16 dieser Tickets abgeholt wurden, sieht der Bürgermeister als „nicht gerade starkes Argument dafür, eine solche Fläche weiter anzubieten“. Er appelliert deshalb an Hundebesitzer, von dem Angebot Gebrauch zu machen.





Nach Ende der Testphase werde man in Ruhe abwägen, „ob wir dauerhaft auch über die Brut- und Setzzeit hinaus diese Fläche anbieten können“. Die bisherigen Erfahrungen mit den wenigen Hundehaltern, die sich dort treffen, seien positiv. „Es klappt gut“.









Das Areal liegt stadtnah. Von der City ist es etwa einen Kilometer entfernt und damit auch zu Fuß gut erreichbar. Am Eingang hängt Nutzungsverordnung. Kotbeutel zum Einsammeln der Hinterlassenschaften der Fiffis & Co. ebenfalls. Eine Bank lädt zum Verweilen ein.





