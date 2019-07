Gegen die Hitze: Wassernäpfe für Hunde in Haselünne CC-Editor öffnen

Projektinitiator Marco Liebscher mit Hündin Malu und Elisabeth Vocke freuen sich über den Erfolg der Aktion. Foto: Emily Megger

Haselünne. Temperaturen um die 30 Grad machen nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren zu schaffen. Marco Liebscher, Geschäftsführer von ems.IT Systems in Haselünne, ist Hundebesitzer und bemerkte den Mangel an Trinkstellen für Hunde in Haselünne.