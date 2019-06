Haselünne. Vorstandsmitglieder des Werbekreises Haselünne haben dem Jugendförderverein (JFV) Haselünne eine Summe von 1715 Euro übergeben. Das Geld ist der Erlös einer Verlosungsaktion der Haselünner Geschäftsleute am verkaufsoffenen Sonntag Anfang Juni.

Der Vorsitzende des Jugendfördervereins Haselünne, Hubert Litzen, dankte den Geschäftsleuten für die „außergewöhnliche und willkommene Unterstützung“. Die Sportvereine Haselünne, Eltern, Flechum, Lehrte, Hülsen-Westerloh, Polle und Schleper haben den Jugendförderverein im Jahr 2013 zur Unterstützung der Sportangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren gegründet, erklärte der Vorsitzende.



Vier D-Jugendmannschaften, drei C-Jugendmannschaften und je zwei B-, und A-Jugendmannschaften nehmen für den JFV Haselünne am Spielbetrieb auf Kreis- und Bezirksebene teil, beschrieb der Vorsitzende den Verein. Ferner gehört das Lünni-Soccer-Team als inklusive Fußballmannschaft dazu, die in der Indus-Emslandliga spielen. Der gespendete Geldbetrag werde der Verein dafür einsetzen, um einen weiteren reibungslosen Ablauf im Spielbetrieb sicherstellen zu können, sagte Litzen.

Werner Heckmann, Vorsitzender des Werbekreises betonte, dass die Haselünner Geschäftswelt „gerne das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen“ unterstütze. 2020 soll es wieder eine Charity-Aktion des Haselünner Werbekreises geben, stellte Heckmann in Aussicht. Hierfür könne ein Verein oder eine Vereinigung als Spendenempfänger per E-Mail unter info@werbekreis-haseluenne.de vorgeschlagen werden.