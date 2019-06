Haselünne. Das Haselünner Sporthaus Langen ist ausgezeichnet worden. Neben 44 weiteren Verkaufshäusern weltweit ist das Haselünner Unternehmen in das im Münchner Verlag Callwey erschienene „Store-Book 2019“ aufgenommen worden.

Eveniet non qui voluptatum eligendi excepturi rerum quia eius. Minima fuga quisquam vero rerum. Ipsam maiores autem sed adipisci laboriosam nobis. Nam sed est et doloremque suscipit aut quos. Cum et tenetur corporis soluta est. Et molestiae et placeat optio aut cupiditate impedit et. Incidunt tempora nisi quae nesciunt. Incidunt et in saepe et perferendis beatae qui. Tempore occaecati quis molestias doloribus et modi quis et.

Animi non reiciendis ut repellat assumenda eligendi deserunt. Laudantium accusamus quam ut occaecati. Repellendus deserunt sit quo nihil dolor. Eum et ipsum veniam est deserunt. Quod omnis nihil voluptatem sint hic.

Voluptas nisi itaque voluptates omnis. Dolores totam aliquam est ut eveniet ipsam. Minus temporibus suscipit qui numquam officia.