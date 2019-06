haselünne. In den Niederlanden gehört der „Königstag“ zu den Festen mit Musik, Straßenfesten, Freimärkten und Kirmes. Er wird auch in der Partnerstadt der Stadt Haselünne Elburg intensiv begangen. Eine Delegation aus Haselünne war dort zu Gast.





Neben Bürgermeister Werner Schräer trafen sich Mitglieder des Bürgerkomitees und der Nikolausgilde mit ihren Elburger Freunden, zu denen auch der dortige Bürgermeister Jan Nathan Rozendaal gehörte, und nahmen an den vielfältigen Aktionen zum Königstag teil.

In den Niederlanden ist es zudem Brauch, anlässlich des Königstages verdiente ehrenamtlich tätige Bürger für ihre Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit auszuzeichnen und zu würdigen.

Der Königstag in Elburg wurde zum Anlass genommen, Henk van Dijkhuizen aus seinem Ehrenamt als Vorsitzender des dortigen Bürgerkomitees feierlich zu verabschieden. Seit 1989, dem Gründungsjahr der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Hansestädten, hatte der Geehrte das Bürgerkomitee auf Elburger Seite geleitet und dabei unzählige Male die Stadt Haselünne besucht, so dass er vielen Haselünner Bürgerinnen und Bürgern auch persönlich bekannt ist. Der Weg war ihm nie zu weit und kein Anlass war ihm zu gering, um nach Haselünne zu reisen und seine innere Verbundenheit auszudrücken sowie seine tiefe Überzeugung von dieser Städtepartnerschaft im Sinne der europäischen Völkerfreundschaft zu bekunden. Ihm, dem ehemaligen Schulleiter mit humanistischer Bildung und feinem Charakter, lag die persönliche Freundschaft zwischen den Menschen unterschiedlicher Nationen sehr am Herzen. Das zeigt auch sein reges Interesse, laufend Neuigkeiten aus der Stadt Haselünne zu erfahren.

Henk van Dijkhuizen hat nun sein Ehrenamt als Vorsitzender des Bürgerkomitees in Elburg in andere Hände gegeben, ohne ganz auf seine Besuche und Kontakte nach Haselünne in Zukunft verzichten zu wollen.

Schräer und die Vorsitzende des Bürgerkomitees, Frauke Steuter, würdigten das 30-jährige Engagement van Dijkhuizens und sprachen ihm ihren Dank für seine einzigartige Leistung aus. Sie bezeichneten ihn als das „Gesicht Elburgs in Haselünne“ und sprachen ihren Wunsch aus, Henk van Dijkhuizen und seine Ehefrau künftig noch sehr oft in Haselünne begrüßen zu dürfen.