Volle elektrische Kraft: Bauamtsleister Martin Pohlmann, Bürgermeister Werner Schräer und Johannes Geers von innogy nahmen die Ladesäule offiziell in Betrieb.

Haselünne. Haselünne geht in Sachen Elektromobilität voran. An der Kirche in der Laurentiusstraße in Haselünne-Lehrte steht nun eine Ladesäule für Elektroautos. Das Projekt wurde durch ein Förderprogramm des Bundesministeriums sowie durch eine Kooperation von Stadt Haselünne und innogy finanziert.