Große Leuchtkraft haben die Mastenlampen an der neuen Hasebrücke in Haselünne. Foto: Matthias Lammers

Haselünne. Was lange währt, wird endlich gut. Seit knapp einem Jahr ist die neue Hasebrücke in Haselünne in Betrieb. Jetzt sorgen Mastenleuchten auch in der Dämmerung bzw. Dunkelheit für Licht. Kostenpunkt: 25.000 Euro.