Haselünne. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil vergibt jedes Jahr das Label „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“ für 60 Lebensmittel aus seinem Bundesland. 2019 sind auch zwei emsländische Vertreter dabei.

Zum zehnten Mal zeichnete der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover herausragende Lebensmittel von Herstellern aus niedersächsischen Regionen aus. Die ausgezeichneten Produkte dürfen ab sofort das Label „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2019“ tragen. Zu den Gewinnern gehört jetzt auch der gelagerte Korn „1860“ aus der Haselünner Heydt Manufaktur. Ministerpräsident Stephan Weil überreichte die Urkunde in der feierlichen Prämierungsveranstaltung an Inhaber Hendrik Heydt.



„Wir freuen uns sehr, dass unser 1860 es geschafft hat sich in der Gruppe der ausgezeichneten Produkte einzureihen. Diese Auszeichnung unterstreicht gleichzeitig die hervorragende Leistung unserer Mitarbeiter, die jeden Tag den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden“, sagte Hendrik Heydt im Rahmen der Preisverleihung. Auch die Edelkorn-Brennerei Jos. Rosche - ebenfalls aus Haselünne - wurde mit ihrem Produkt "Joe`s Best - Feiner alter Korn gereift im Whiskey-Fass" ausgezeichnet.

Insgesamt vergab Weil die Auszeichnung an 60 verschiedene Produkte von 45 Herstellern. Der Wettbewerb um diese Auszeichnung leiste einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung und stärke die Agrar- und Ernährungsbranche insgesamt, sagte Weil.

Um das Label zu erhalten, müssen sich die Produkte der Bewertung durch eine unabhängige Fachjury stellen. Alle Kulinarischen Botschafter sind Lebensmittel, die sensorisch, also in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik, deutlich überdurchschnittlich in der jeweiligen Produktkategorie bewertet wurden und deshalb beispielgebend sind. Weitere Auswahlkriterien sind die Produktidee und eine authentische, transparente Produkt- und Unternehmensgeschichte. Außerdem müssen sie in Niedersachsen hergestellt werden. In der unabhängigen, ehrenamtlichen Fachjury arbeiten Spitzenköche, Sensorik-Experten, Marketing-Fachleute und Produktentwickler mit. Beworben hatten sich in diesem Jahr insgesamt 77 niedersächsische Unternehmen mit 146 verschiedenen Produkten.

Der Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“ ist ein niedersächsisches Erfolgsmodell. Seit 2010 wurden mehr als 1.300 Lebensmittel zur Begutachtung und Verkostung eingereicht. 349 Produkte wurden seither ausgezeichnet. Veranstaltet wird er von der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft.