Haselünne. 35 Teilnehmer zwischen 15 und 76 Jahren waren der Einladung des Modellsportclubs (MSC) Haselünne zum Auftakt der Deutschen Meisterschaft im Motorkunstflug des Deutschen Modellfliegerverbands (DMFV) gefolgt.

Der am Wochenende in Haselünne ausgetragene Wettbewerb war der erste von insgesamt vier Läufen zur Deutschen Meisterschaft des Verbands. Unter den Teilnehmern aus ganz Deutschland war auch der MSC Haselünne mit zwei Piloten vertreten. „Wir freuen uns immer sehr, wenn unsere eigenen Piloten in diesem hochklassigen Wettbewerb mitfliegen“, sagte der Vorsitzende Stephan Többen.



An den Start bei der Deutschen Meisterschaft gehen hauptsächlich mit Elektromotoren angetriebene Modelle aus Holz und Kunststoff, deren Abfluggewicht maximal 25 kg betragen darf. Geflogen wird in den Klassen "Hobby", "Sport" und "Expert". Die Modelle werden speziell für die Anforderungen des anspruchsvollen Wettbewerbs entworfen und gebaut.

Lokalmatador erfolgreich

Gezeigt werden in den einzelnen Klassen rund 20 Kunstflugfiguren mit so illustren Namen wie „“Quadratloop“, „Haiflosse“ oder „Double Fighter Turn“. Entsprechen spektakulär sind dann auch die Flugmanöver, die von den Piloten höchste Konzentration fordern. Schon kleine Fehler entscheiden über Sieg und Niederlage.

Besonders erfreulich für den ausrichtenden MSC war der Sieg von Freddy Schulte in der Klasse „Hobby“ und eine sehr gute Platzierung von Friedhelm Hilm in der Klasse „Sport“. Sieger in der „Expert“-Klasse wurde Hennig Wessels aus Dorsten, dem gute Chancen auf den Meistertitel eingeräumt werden.

Der Chefkoordinator des Modellflugverbands, Uwe Müller, dankte bei der Siegerehrung dem MSC Haselünne für die Bereitschaft, den Auftaktlauf zur Deutschen Meisterschaft auszurichten. Sein besonderer Dank galt Friedhelm Hilm, der die Veranstaltung perfekt vorbereitet habe. Dank sprach er aber auch den vielen anderen ehrenamtlichen Helfern aus, besonders den Punktrichtern. „Wir kommen gerne wieder“, so Müller, "wenn der MSC uns einlädt."





Als MSC-Vorsitzender dankte Stephan Többen den Koordinatoren des Verbands für den professionellen Wettbewerb, der „gerne auch im kommenden Jahr wieder in Haselünne stattfinden" könne. Vorerst freue man sich aber auf ein besonderes Datum im August. Der 1969 gegründete Verein blickt dann auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Mit einem Jubiläumsflugtag am 24. und 25. August 2019 soll das gebührend gefeiert werden.