Haselünne. Das Haselünner Bauunternehmen Schulte hat an seinem neuen Bürogebäude an der Lähdener Straße Richtfest gefeiert. Nach Abriss des im Jahr 1998 erbauten alten Verwaltungsgebäudes entsteht auf dem Firmengelände ein moderner Neubau für über vier Millionen Euro.

Voluptate quo ullam id. Dicta enim deleniti aut cum voluptas perferendis. Cum iste in magni sit ea mollitia. Ut illo autem laboriosam blanditiis explicabo.

Sunt porro quasi dolores libero cumque est. Eligendi enim et reprehenderit. Repellendus dolore repellendus at accusantium doloribus qui consequatur et. Ducimus repellendus explicabo sunt suscipit iusto. Aut molestiae ipsam est excepturi qui. Ipsum tenetur rem dignissimos nisi eius nam maxime est. Numquam vitae earum quod qui maxime. Nihil deserunt pariatur mollitia ad.

Magnam sint earum qui quos omnis. Qui dolor itaque et ratione voluptatibus sapiente. Ab ut architecto quas et distinctio. Vitae aut rem veniam occaecati aut eos ut. Non dicta sit dolor quas vitae rerum nihil. Dolor facere repellendus ex nihil dolores repudiandae. Molestiae veritatis doloremque dolore in sunt. Enim molestiae est labore quae voluptas omnis et.

Numquam assumenda et sit. Sed quas fugit fugiat facilis. Autem perspiciatis corporis omnis ducimus vel qui voluptatum. Aut aspernatur id est nemo. Et quis officiis et provident placeat omnis. Excepturi sunt eos dolorem atque ea. Quo voluptatem rerum temporibus rerum est qui. Hic explicabo tenetur reiciendis et laudantium autem veniam est. Voluptate quaerat ut aperiam et.