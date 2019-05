Haselünne Haselünne ist die älteste Stadt des Emslandes. Besucher können noch immer viele Zeugnisse aus der fast 750-jährigen Historie der Korn- und Hansestadt bewundern. Unter anderem das einzig noch erhaltene Gebäude der früheren Klosterschule, ein imposanter Bau aus der Spätzeit der Mädchen-Lehranstalt, der heute Mittelpunkt des seit 1972 öffentlichen Kreisgymnasiums St. Ursula ist.

Über die wechselvolle und weit über die Grenzen der Region hinaus bedeutsame Geschichte der Schule und des Klosters, das zuerst von den Klarissen, später von den Ursulinen betrieben wurde, erzählt nun die Ausstellung „Leben – Lehren – Lernen in St. Ursula“ in der Rathaus-Galerie Haselünne. Eröffnet wird sie am Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, mit einer Vernissage. Das von Publikum und Fachpresse hochgeschätzte a-cappella-Ensemble dascanioConsort übernimmt die musikalische Ausgestaltung.

Die Kuratoren haben etliche Materialien, noch nie gezeigte Schriften und Kunstwerke zusammengestellt, welche eindrucksvoll untermalen, wie wichtig die katholische Ursula-Schule für die Bildung von Mädchen und jungen Frauen war und wie weitblickend die Nonnen unterrichtet haben. Immer dabei, ihr Leitthema, das Ursulinen-Ordensgründerin Angela Merici ihnen mitgegeben hatte: Und wenn es sich gemäß den Zeiten und Bedürfnissen ergeben sollte, etwas neu zu ordnen oder etwas anders zu machen, tut es klug und nach guter Beratung.“

Aus der Zeit, als die Ordensschwestern von den neuen Machthabern aus Haselünne vertrieben und die Schule Nationalpolitische Erziehungsanstalt wurde, erzählen Exponate, die zu großen Teilen der Haselünner Historiker Dieter Kronabel bereitgestellt hat. So werden Bilder und Schriftstücke des Zeichners und Grafikers Horst Janssen zu sehen sein. Dieser war zu jener Zeit Schüler in Haselünne.

Auch aus der jüngeren Geschichte, als zuerst die Ursulinen wiederkamen, 1972 der Landkreis Meppen die Gebäude übernahm und teils radikal umgestaltete, sind zahlreiche Fotografien, Zeitzeugenberichte und Originalzeugnisse zu erspähen.

Bernhard Vehring, der bei der Eröffnung die einführenden Worte halten wird, erzählt, dass er und das gesamte Ausstellungsgremium auf der Suche nach interessantem Material vielfach von Haselünner Bürgern und einstmaligen Schulbesuchern sowie ihren Nachfahren unterstützt wurden. „So haben wir eine vorher kaum für möglich gehaltene Menge an Originaldokumenten zusammentragen können, deren Sichtung und Sortierung unendliche Stunden in Anspruch nahm.“, berichtet der ehemalige Lehrer des Kreisgymnasiums.

Besucht werden kann die Ausstellung bis zum 5. Juli zu den Öffnungszeiten des Haselünner Rathauses.