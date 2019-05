Haselünne. Das Haselünner Freibad hat im Zuge von Umbauarbeiten den Eingangsbereich modernisiert.

Über eine neune Kassen- und Zugangskontrollanlage können Besucher von nun an das Bad betreten.

Die im Eingangsbereich des städtischen Freibades installierte Kassen- und Zugangskontrollanlage sei ein weiterer Schritt der Modernisierung, erklärt Schwimmmeister des städtischen Hallenbades, Reinhard Grawe. „Dieses System ist in weiteren Bädern mittlerweile Standard, das gleiche ist ebenfalls im Hallenbad zu finden.“

Personenbezogene Saisonkarten

Im Zuge der modernisierten Kontrollanlage werden zusätzlich personenbezogene Saisonkarten eingeführt. „Diese Karten sind vor Ort im Bad erhältlich. Für die Personalisierung der Saisonkarte ist ein Bild des jeweiligen Nutzers erforderlich, das einfach per E-Mail zugeschickt werden kann“, erläutert Reinhard Grawe das Verfahren. Mit den neunen personenbezogenen Saisonkarten, möchte man den Ärger um Kartenmissbrauch umgehen. Nach Betreten des Schwimmbades wird zudem die Karte drei Stunden gesperrt, „sodass Saisonkarten nicht an Familienmitglieder oder andere Begleiter weitergeben werden können“, so Grawe.

Großes Drehkreuz

Ebenfalls in den neuen Eingangsbereich wurden ein großes Drehkreuz und eine separate Pforte installiert. So können große Gepäckstücke oder Kinderwagen einfach durch den Eingangsbereich zum Schwimmbad geschleust werden, „ohne das Risiko sich irgendwo einzuklemmen oder festzustecken.“