Osnabrück. Ein 19-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Montag betrunken die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Gartenmauer eines Hauses geschleudert.

Der Unfall ereignete sich nachts um 0.25 Uhr an der Meppener Straße in Haselünne, wie die Polizei am Montagmorgen bestätigte. Der 19-Jährige kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, touchierte mit seinem Auto erst einen Baum und schlitterte dann auf die andere Fahrbahnseite. In einer Hofeinfahrt prallte er gegen ein anderes Auto, bevor er eine kleine Grundstücksmauer durchbrach, wie der Meppener Polizeischichtleiter Christian Berentzen schilderte.

Polizei nimmt Blutprobe

Vor der Hauswand blieb das Auto stehen. Der 19-Jährige entfernte sich den Angaben nach, konnte aber nach dem Hinweis einer Zeugin in einem nahe gelegenen Wohnhaus gefunden werden. Die Polizei stellte fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand und nahm eine Blutprobe. Vermutlich sei er zu schnell auf der Straße unterwegs gewesen, sagte Berentzen. Der Fahrer habe den Unfall unverletzt überstanden, es entstand jedoch ein Sachschaden.