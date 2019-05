Haselünne. Mit Erfolg hat das Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne Wettbewerb „Das Känguru der Mathematik“ teilgenommen.

Mit 968 598 Teilnehmern an 11 800 Schulen in Deutschland und über sechs Millionen in mehr als 80 Ländern ist das „Känguru der Mathematik“ der teilnehmerstärkste Schülerwettbewerb weltweit. Am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne nahmen 504 Kinder und Jugendliche der Jahrgänge fünf bis elf teil. Nach der zentralen Auswertung der Ergebnisse kann das Kreisgymnasium 15 Preisträger vorweisen.

Schulleiter Norbert Schlee-Schüler und die Fachobfrau Mathematik Sabine Suelmann überreichten Urkunden und Sachpreise an die Teilnehmer. Besonders stolz ist die Schulgemeinschaft auf die mathematischen Leistungen von Konrad Weßling, der einen ersten Platz erreichte und damit zum besten Prozent aller Wettbewerbsteilnehmer seines Jahrgangs zählt. Weiterhin haben sieben Schülerinnen und Schüler einen zweiten und fünf einen dritten Platz belegt, wobei Melia Strüwing mit 19 von 24 korrekt in Folge gelösten Aufgaben für den „größten Känguru-Sprung“ zusätzlich mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde.