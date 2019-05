Haselünne. Bürger in Haselünne werden am Sonntag, 26. Mai 2019, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und den Kandidaten.

Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt. Gewählt werden kann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, findet diese am Sonntag, 16. Juni 2019, statt.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Haselünne?

Der amtierende Bürgermeister in Haselünne ist Werner Schräer (CDU). 2004 wurde er zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Haselünne gewählt. 2011 erfolgte mit 86,83 Prozent eine klare Wiederwahl. Bei seiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten der CDU in Haselünne erhielt er 100 Prozent der Stimmen.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Haselünne?

Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Die Briefwahlunterlagen können bei der Stadt Haselünne (Wahlamt, Rathausplatz 1, 49740 Haselünne) schriftlich, zum Beispiel durch Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, auf der ein Antragsformular vorgedruckt ist, oder persönlich beantragt werden. Die Antrag auf Briefwahlunterlagen kann auch ohne Verwendung des amtlichen Vordruck schriftlich gestellt werden. Zu diesem Zweck muss der Vorname, Nachname, die Anschrift und das Geburtsdatum angegeben werden. Die Ausgabe von Briefwahlunterlagen vor Ort ist im Regelfall erst nach dem Versand der Wahlbenachrichtigungen möglich, da vorher noch keine Stimmzettel vorliegen.

Wo kann ich wählen gehen?

Wo Sie wählen und ihre Stimme abgeben können, entnehmen Sie bitte der Wahlbenachrichtigungskarte, die Sie per Post erhalten haben. Hier ist das für sie zuständige Wahllokal angegeben.

Europawahl und emsländische Landratswahl 2019:

Neben der Bürgermeisterwahl in Haselünne findet am Sonntag, 26. Mai 2019, auch zeitgleich die Europawahl 2019 in Deutschland und die emsländische Landratswahl 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen Wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.

