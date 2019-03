Haselünne. In Haselünne wird das Projekt „Jung kauft Alt“ nicht aufgelegt. Der Rat hat am Donnerstag einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion mit den Stimmen der CDU abgelehnt.

Schon im April 2017 stellte die SPD den Antrag „Wohneigentums- und Familienförderung – Jung kauft Alt“. Ziel: Dass die Stadt ältere Immobilien für junge Familien attraktiver macht. Das Programm will jungen Leuten den Kauf älterer Immobilien schmackhaft machen. Der Abriss nutzbarer Häuser soll so verhindert werden – vor allem in gewachsenen Siedlungen.

Die Haselünner Stadtverwaltung entwickelte dazu ein Strategiepapier, das aufzeigen soll, ob und wie jüngeren Bürgern in älteren Wohngebieten eine gute Zukunftsperspektive geboten werden kann. Sie kommt zu dem Schluss, dass in Haselünne aktuell ein guter Markt für Altimmobilien besteht, dennoch müsse man Entwicklungspotenzial behalten und zukunftsfähig bleiben. Aktuell konkreten Handlungsbedarf mit Blick auf viele leer stehende oder verkommende Altbauten sieht sie nicht. Es würden zwar einige alte Immobilien angeboten. Diese fänden aber in aller Regel relativ zeitnah einen Käufer. Natürlich sei, so die Verwaltung, eine nachhaltige Entwicklung von Altbauten und älteren Wohngebieten mit Blick auf den Ressourcenverbrauch sinnvoll.

Kommende Überalterung

Im Februar 2014 informierte der Demografiebeauftragte des Landkreises den Rat über die Entwicklung in Haselünne und insbesondere über die zukünftige Siedlungsentwicklung. Deutlich erkennbar geworden sei dabei, so Maria Hanneken für die SPD, die kommende Überalterung ehemaliger Neubaugebiete und die Gefahr einer Welle von Leerständen in diesen bisher noch attraktiven Wohngebieten. Das könne nicht im Interesse der Stadt sein.

Nachhaltigkeit

Sicherlich sei es richtig, auch in Haselünne Neubaugebiete auszuweisen (zum Beispiel Beesgraben im Zentrum oder in Lehrte), jedoch müsse im Sinne einer umweltschonenden Nachhaltigkeit auch bedacht werden, dass die Ausweisung neuer Bauflächen immer auch einen Verbrauch von natürlichen Flächen bedeute. „Es muss daher ureigenstes Interesse der Kommune sein, die Weiterentwicklung bestehender Wohngebiete im Blick zu behalten, Leerlauf von Altwohngebieten zu vermeiden, junge Leute und Familien am Ort zu halten und in bestehende Wohngebiete zu holen und diese so mit neuem Leben zu füllen“, finden die Sozialdemokraten. Hierzu sollten finanzielle Anreize geschaffen werden. Viele Kommunen hätten bereits ein Förderprogramm „Jung kauft Alt“ aufgelegt, das speziell junge Paare und Familien anspreche.

Familienkomponente

Bestandteile der Bezuschussung sollten dabei zum einen die einmalige Förderung eines Altbaugutachtens und zum anderen die Förderung des Erwerbs einer Altimmobilie über eine bestimmte Laufzeit jeweils mit einem Grundbetrag sein. Als Familienkomponente werde jeweils pro Kind ein Förderbetrag gewährt.

Es gebe, betonte Hanneken, insbesondere viele ältere Baugebiete, die gerade für Jüngere wieder interessant zu machen und vorhandene Flächenressourcen zu schützen. „Ein altes Haus hat seinen Charme und Charakter. Das sollten wir wahren.“ Das Programm „Jung kauft Alt“ empfindet die SPD deshalb als „Bereicherung für Haselünne“.

20000 Euro je Kommune

Seit 2017 beteiligt sich der Landkreis Emsland an kommunalen Förderprogrammen zum Erwerb von Altbauten mit einem Zuschuss von 25 Prozent des jeweils kommunalen Programm-Budgets, jedoch maximal mit jährlich jeweils 20000 Euro pro Kommune. In 2017 erhielten beispielsweise die Städte Meppen und Lingen jeweils 20000 Euro. Für 2018 stellte der Landkreis Emsland insgesamt 57125 Euro für fünf emsländische Kommunen bereit. Dies waren die Städte Meppen, Papenburg und Lingen sowie die Gemeinden Dörpen und Lathen. Im Haushalt 2019 stehen für diesen Zweck aktuell insgesamt 200000 Euro zur Verfügung.

Da die Planungshoheit bei den Kommunen liegt, steht es in ihrer Verantwortung, eine entsprechende Richtlinie bzw. ein Förderprogramm zum Erwerb von Altbauten zu beschließen. Die berücksichtigten Kommunen haben ihre Fördergrundsätze vorgelegt. Die Städte Meppen und Lingen sowie die Gemeinde Lathen haben ihre Richtlinien seit 2017 im Angebot. Die Gemeinde Dörpen und die Stadt Papenburg setzen die lokale Förderoption seit 2018 um. Neben Haselünne werden auch in der Gemeinde Rastdorf derzeit mögliche Regelungen diskutiert.

„Das Angebot muss passen“

Auf die Gefahr der Überalterung der Siedlungen und Dörfer wies CDU-Fraktionsvorsitzender Berthold Markus hin. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete gelte es, „maßvoll mit dem Flächenverbrauch umzugehen“. Dies sei für den Stadtrat von Haselünne vor einigen Jahren mit ein Grund gewesen, aus der Förderung für den Kauf städtischer Bauplätze auszusteigen. Es sei allerdings weiter wichtig, genügend Bauplätze für Bauwillige vorzuhalten. „Das Angebot muss passen, auch in den Dörfern.“ Einen Leerlauf in den Altwohngebieten gelte es zu vermeiden und junge Familie wie auch die ältere Generation am Ort zu binden.

Aktuell würden in Haselünne durchaus ältere Immobilien in älteren Wohngebieten angeboten. „Es ist Bewegung im Markt, und das ist gut für alle Seiten“, betonte Markus. Bei der Kaufentscheidung spiele, so das Ergebnis eines Strategiepapiers, auch die Attraktivität eines Gebietes eine wichtige Rolle. Dazu zählten harte und weiche Standortfaktoren.

Förderkriterien

In Sachen Förderung von Wohneigentum verwies der CDU-Sprecher auf andere Zuschussmöglichkeiten wie das sogenannte „Baukindergeld“ und die KfW-Förderung, die besonders geeignet sei für energetische Sanierungen in Bestandsimmobilien. „Hinter diesen beiden Förderungen steckt ein ausgeklüngeltes Konzept mit festen Förderkriterien, ausgearbeitet von Fachberatern.“

„Jung kauft Alt“ hingegen sei mit vielen Fragezeichen versehen. Dazu gehörten Fragen der Rahmenbedingungen und Richtlinien ebenso wie die Tatsache, dass die Stadt Haselünne bei einer Teilnahme die Kofinanzierung mit 75 Prozent (bis zu 60000 Euro) übernehme. Fraglich sei zudem, ob der Landkreis seinen Zuschuss auch 2020 gewährt. Und es würden „immer Schlupflöcher bleiben, die dann für Ungerechtigkeiten und Ärger sorgen.“

„Nicht nachvollziehbar“

Der Argumentation mochte SPD-Fraktionssprecher Rolf Hopster nicht folgen. „Die CDU lehnt ein bundesweites Programm aus Gründen ab, die nicht nachvollziehbar sind. Auch in Haselünne würden Grundstücke zum Teil an die falschen Leute, an Investoren, verkauft und seien zudem oft für Familien nicht bezahlbar. Hier biete „Jung kauft Alt“, das in zig deutschen Städten erfolgreich durchgeführt werde, Hilfe.