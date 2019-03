Programm für Haselünne nicht zwingend notwendig

Haselünne. Das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ ist sicherlich ein Mittel, einer Folge des demografischen Wandels, dem Wegzug junger Familien, weil sie keine Immobilie finden, entgegenzuwirken. In Haselünne stellt sich die Wohnungssituation allerdings längst nicht so dramatisch dar wie in anderen Städten. Ein Kommentar.

Haselünne erreicht mit Blick auf Standortfaktoren wie Infrastruktur, Arbeitsmarkt, ärztliche Versorgung sowie Bildungsangebote gute Werte. Und eben auch bei Betrachtung der Wohnungssituation. Der Handlungsbedarf – längere Zeit leer stehende oder verkommende Altbauten – geht gen null. Die auf dem Wohnungsmarkt angebotenen wenigen freien alten Immobilien in der Stadt und im Umland finden in der Regel rasch Käufer. Vor diesem Hintergrund muss das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ derzeit nicht zwingend genutzt werden, um Wohnquartiere wieder mit Leben zu füllen.

Mit seiner entsprechenden Entscheidung befindet sich der Rat Haselünne in guter Gesellschaft. Aktuell nehmen im Emsland nur Lingen, Meppen, Dörpen. Lathen, Papenburg und Lehe das Programm in Anspruch – bis dato ein verschwindend geringer Teil also.

Ein Einstieg Haselünnes in das Förderprogramm im laufenden Jahr erscheint wenig sinnvoll. Ob es 2020 Bestand hat, müssen die Beratungen des Landkreises zeigen. In der Vergangenheit beriet der jährlich neu über das Programm in dessen politischen Gremien. Bei der Aufstellung des nächsten Etats wird er erneut prüfen, ob diese Förderung und, wenn ja, in welcher Höhe Bestand hat.