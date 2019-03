Löningen/Haselünne. Mit dem Klimawandel ist ein hoher Energieeinsatz verbunden, weshalb auch dem Tourismus eine besondere Verantwortung zukommt. Vor diesem Hintergrund haben sich die LEADER Arbeitskreise „Klima und Umwelt“ und „Tourismuswirtschaft“ zu einem gemeinsamen Projekt als Beitrag für einen nachhaltigen Tourismus im Hasetal entschieden.

Mit dem „Hase Taler – Klima und Umweltpreis“– soll nun ein Wettbewerb zum Klima- und Umweltschutz in Hotellerie und Gastronomie des Hasetals ausgelobt werden, der vom Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal durchgeführt werden. „Unser Ziel ist es, gute Beispiele hasetalweit und darüber hinaus bekannt zu machen und den Vorbildcharakter der touristischen Unternehmen in unserer Region hervorzuheben. Unsere Gastronomen und Hoteliers können als Multiplikatoren auf andere Wirtschaftszweige wirken“, erklärte die Regionalmanagerin der LAG Hasetal Annette Morthorst. Dabei soll bekannt gemacht werden, was nicht sichtbar ist wie beispielsweise eine Außenwandisolierung eines Ferienhauses , eine Kraft-Wärmekopplungsanlage oder das Biogemüse eines Ferienhofes.

Imagevideo und 4000 Euro

Eine sachverständige Jury werde im Anschluss eine Auswahl des jeweils ersten Platzes in den Kategorien „Hotellerie/Ferienwohnungen/ Ferienhöfe und Gastronomie treffen. Die beiden Gewinner erhalten ein hochwertiges Imagevideo im Wert von 4000 Euro zu Marketingzwecken. Als Sonderpreis winkt ein Gutschein über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage im Wert von 1000 Euro von der HaseEnergie GmbH in Bersenbrück. Darüber hinaus würden die besten Initiativen auf der Hasetal-Webseite sowie weiteren Kommunikationskanälen wie Social Media auch außerhalb des Hasetals präsentiert. Die Preise und Urkunden würden bei der Jahreshauptversammlung der Interessengemeinschaft Hasetal am 20. November verliehen.

Anlässlich eines Sponsorentreffens bezeugten Eckhard Droste von der Stiftung der Kreisparkasse Bersenbrück und Georg Schröer von der Emsländischen Sparkassenstiftung aus Sögel großes Interesse am Thema Nachhaltigkeit, das auch in Bezug auf ihre eigenen Gebäude und im Betriebsauflauf eine wichtige Rolle spiele. Ebenso passte Bärbel Echelmeyer von der Naturschutzstiftung des Osnabrücker Landes der Klimawettbewerb gut ins Konzept, um verstärkt Touristbetriebe erreichen zu können. Timo Kluttig (LK Osnabrück), Johannes Lorenz (LK Emsland) und Stefan Sandker (LK Cloppenburg) setzten auf den Multiplikatoreneffekt durch die touristischen Betriebe, die beispielsweise auch mit einem Frühstücksbüffet ohne Kunststoffe eine Menge Ressourcen sparen und einen energieschonenden Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten. Alle engagierten Gastgeber im Gebiet des Zweckverbandes Erholungsgebiet Hasetal seien deshalb aufgerufen, sich bis zum 31. Mai unter www.hasetal-leader.de online zu bewerben.